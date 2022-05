A Grumo Nevano un 18enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Era a bordo di una Panda, in giro per le strade del comune e negli slip nascondeva marijuana, contanti e un foglio con la “lista movimenti” dello spaccio. Non solo. Con il ragazzo in auto c'era un bambino di 10 anni che, terrorizzato, ha consegnato ai mililtari 4 dosi di cocaina.