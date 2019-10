Giovedì 17 Ottobre 2019, 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del Commissariato San Giovanni Barra, con il supporto dei cani antidroga e dei Nibbio, hanno effettuato un’operazione di “Alto Impatto” a San Giovanni.I poliziotti hanno eseguito 8 perquisizioni, controllato 12 persone sottoposte a misure di prevenzione e cautelari, identificato 77 persone, controllati 40 veicoli, fatto sette multe.L’attività ha consentito di denunciare 4 persone per droga ed armi: gli agenti, grazie anche al fiuto dei cani antidroga, hanno scoperto in Corso San Giovanni, in un appartamento abitato da un uomo ed una donna, dei pezzi di hashish di circa 23 grammi, un sistema di microtelecamere a circuito chiuso utilizzato per evitare i controlli della Polizia, la somma di 3730 euro, un Rolex. Entrambi sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti.Un altro uomo è stato denunciato per lo stesso reato in quanto nel suo appartamento in via Velotti sono stati rinvenuti circa 14 grammi di hashish.Inoltre, un 60enne abitante in via Villa San Giovanni è stato indagato per omessa custodia di armi in quanto gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato nella sua abitazione una pistola Beretta.Infine, in una intercapedine ricavata in uno scantinato di un palazzo al Corso San Giovanni, è stata scoperta e sequestrata a carico di ignoti una pistola Smith & Wesson.