Bmt, Msc conferma Napoli porto centrale nella strategia

Napoli porto centrale nella strategia di Msc Crociere. La conferma dalla Bmt 2021 dove Leonardo Massa, direttore Italia, ha presentato i nuovi programmi della compagnia dell’armatore Gianluigi Aponte. A Napoli ad Agosto arriverà la Msc Seashore, la nuova più grande mai costruita in Italia in via di ultimazione nel cantiere di Monfalcone di Fincantieri. Msc Seashore arriverà ogni settimana nel porto di Napoli proprio a conferma della grande attenzione che Msc Crociere riserva allo scalo partenopeo.

«Siamo stati - la prima compagnia a ripartire, già ad agosto dello scorso anno grazie ai nostri severissimi protocolli di sicurezza. Oggi possiamo dire che il 2021 segna nuove prospettive sia per l’arrivo di Msc Seashore sia per il fatto che abbiamo lanciato nuovi itinerari grazie al posizionamento di Msc Virtuosa in Inghilterra e grazie all’accordo con Alitalia che dal 3 luglio ci consentirà di ripartire in Nord Europa con crociere straordinariamente affascinanti nel Baltico. Insomma la nostra strategia di un ritorno graduale alla normalità ci ha portato ad aumentare progressivamente le mete raggiungibili dalle nostre navi anche grazie all’apertura di sempre nuovi porti in tutta Europa e non solo. Per questa estate - ha continuato Leonardo Massa - schiereremo ben 6 navi soltanto nel Mediterraneo Occidentale e Orientale, con 11 porti di imbarco e sbarco in tutta Italia per aiutare i passeggeri a raggiungere lo scalo più vicino alla loro abitazione. Il prossimo 3 luglio, come dicevamo, riprenderà anche l’attività nei Paesi del Nord Europa dove, dopo crociera inaugurale di Msc Virtuosa partita lo scorso maggio nel Regno Unito, sarà impiegata Msc Seaview per crociere nel Mar Baltico di 7 notti che comprendono escursioni protette a Visby, Stoccolma e Tallinn e partenza da Kiel (Germania)».

Per l’inverno, invece, oltre al Mediterraneo, già in programma crociere orientali con partenza dall’Arabia Saudita e scali in Egitto.