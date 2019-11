Bomba d’acqua e Napoli allagata: il ponte della Sanità si trasforma in piscina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forti disagi e traffico rallentato suldove, da questa mattina, l’intera carreggiata è diventata un grande acquitrino. Già nei giorni scorsi la zona, era stata fortemente interessata da allagamenti e problematiche legate alle piogge abbondanti. Ma oggi le cose sono andate anche peggio. Gli allagamenti hanno reso complesso il passaggio delle vetture e dei pedoni che - per evitare l’acqua - sono stati costretti a camminare lungo i parapetti del ponte. Le preoccupazioni dei cittadini adesso, riguarda soprattutto la tenuta dell’asfalto e delle strutture sottostanti, in relazione alle piogge previste per le prossime ore.