Scuole chiuse per il maltempo domani lunedì 18 novembre a Caserta e in altri centri della provincia, come Aversa, Lusciano, Santa Maria Capua Vetere. Nel capoluogo, colpito duramente dalle forti piogge, con allagamenti, caduta di alberi, calcinacci e chiusura di qualche strada, il sindaco Carlo Marino ha deciso di tenere chiuse anche le scuole di ogni ordine e grado per permettere le verifiche nei plessi a tecnici comunali e vigili del fuoco.

Il maltempo ha già provocato danni ad istituti della città: venerdì i carabinieri hanno sequestrato d'urgenza, su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, l'istituto comprensivo, per permettere la messa in sicurezza del tetto dopo le infiltrazioni d'acqua in aule e bagni avvenute a causa del maltempo. La scuola è stata dissequestrata e i lavori sono partiti. Istituti chiusi anche ad, così ha deciso il sindacoche il 6 novembre scorso, quando scelse di tenere aperte le scuole nonostante l'allerta meteo, fu duramente offeso e minacciato su facebook dagli studenti.

