Giovedì 24 Gennaio 2019, 18:46

Erano due gli attentatori che hanno posizionato l’esplosivo davanti alla pizzeria di Gino Sorbillo in via Tribunali a Napoli. Dopo quello pubblicato in esclusiva dal Mattino, spunta un altro video in cui si vedono due uomini: uno guida lo scooter, l’altro piazza la bomba.«Abbiamo assistito alla passarella di Salvini ad Afragola e ai baciamano, ma la camorra continua a seminare terrore, atteggiandosi a padrona del territorio», denuncia il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. E attacca: «Nonostante i proclami del ministro dell’Interno la prepotenza dei clan non sembra affievolirsi. D’altronde le passeggiate, i selfie, i sorrisi, le ironie su chi la pensa diversamente e i baciamano non servono a sconfiggere la malavita. Salvini parla di impegni presi, annuncia che la pacchia è finita per la malavita ma, nei fatti, non sembra aver contezza della gravità del fenomeno. A parte indossare un giaccone della polizia, non ci risulta che abbia fatto granché per facilitare il lavoro delle forze dell’ordine nella lotta quotidiana alla criminalità organizzata».