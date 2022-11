Napoli, due arresti al borgo Sant’Antonio Abate: addosso hashish, cocaina, crack e 120 euro

Un servizio ad alto impatto a borgo Sant’Antonio Abate per i carabinieri della compagnia Stella svolto insieme agli agenti della locale polizia municipale.

Sono state identificate 44 persone e controllate diverse auto durante il servizio a largo raggio. Denunciato a piede libero un 57enne del posto sorpreso alla guida senza aver conseguito la patente con recidiva nel biennio. L’uomo non è solo nella lista degli autisti indisciplinati sanzionati: sono 70 i punti decurtati da diverse patenti di guida.

Durante le operazioni non sono mancati gli arresti. Hanno 59 e 30 anni i due uomini arrestati dai carabinieri del nucleo operativo Stella per detenzione di droga a fini di spaccio.

Bloccati nel mercato storico del borgo Sant’Antonio Abate, con addosso droghe di varietà differenti, sono finiti in in manette Antonio Fiorillo e Barbato Carrodegua Carrera, quest’ultimo di origini cubane.

Sequestrate 32 stecchette di hashish, 23 dosi di cocaina, 9 di crack. Con la droga anche 120 euro in contante ritenuto provento illecito. Entrambi sono stati portati in carcere, in attesa di raccontare al giudice la loro versione.