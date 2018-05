Venerdì 25 Maggio 2018, 12:13 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 12:13

I carabinieri della stazione di Boscoreale hanno arrestato uno spacciatore incensurato del luogo e individuato il suo «punto di distribuzione». Carmine Vaiano, 40enne, è stato sorpreso mentre spacciava 2 dosi di marijuana del peso totale di 10 grammi ad un cliente: per lo scambio aveva scelto il giardino della propria abitazione.Aveva nascosto 2 bilancini di precisione, invece, sotto un cumulo di brecciolino in un vicino campetto da calcio. Una volta bloccato è stata perquisita la sua abitazione dove i militari hanno recuperato altri 10 grammi di marijuana che Vaiano aveva tentato di gettare nel wc.lLuomo è stato arrestato per spaccio e tradotto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Il cliente è stato segnalato alla prefettura quale assuntore.