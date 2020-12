Botti di Capodanno, ecco vaccino Covid: è l'ultima follia dei fuochi illegali

Nel delirio lessicale dei fuochisti abusivi, sempre attenti ai fatti di cronaca che fanno più presa, non poteva mancare il battesimo dell'ordigno per il 2020. Quest'anno una vera e propria bomba, da un chilo e mezzo di peso, si chiama «vaccino-Covid», ed è confezionata come una maxi fialetta del vero vaccino. Il costo? Dai 300 ai 500 euro. Gli acquirenti? Pochi campani, tanti di quasi tutte le altre regioni, ai quali il «vaccino» e gli altri esplosivi connessi sarebbero stati spediti tramite ignari corrieri. Il pericoloso traffico è stato scoperto dai finanzieri del gruppo di Giugliano, diretto dal tenente colonnello Antonio Vernillo, che hanno arrestato il fuochista, sequestrato una tonnellata di artifizi pericolosi, e messo le mani sul ponderoso elenco degli acquirenti, che adesso «festeggeranno» l'anno nuovo con una sacrosanta denuncia.

A conclusione di una indagine lampo, i finanzieri hanno fermato a Frattamaggiore, dove sono attivi tre corrieri internazionali, un 23enne di Pomigliano d'Arco che si stava appunto recando a spedire decine di pacchi contenenti botti ultra pericolosi: il «vaccino», ma anche «cobra», batterie F2, cipolle e tracchi. È stato lo stesso giovane a condurre poi le Fiamme Gialle a Casalnuovo, dove era ubicato il deposito dei botti e un punto vendita all'interno di un parco residenziale. Qui sono stati sequestrati fuochi illegali per una tonnellata, fatti poi brillare in un sito autorizzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA