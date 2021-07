Brusciano, arrestato spacciatore 21enne delle palazzine della 219

Non si ferma l'attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel complesso «Legge 219 di Brusciano. I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Donato Nembrotti Menna, 21enne del rione Pontecitra di Marigliano, già noto alle forze dell'ordine.

Durante una perquisizione personale è stato trovato in possesso di 44 dosi di cocaina (14,16 grammi), 7 di marijuana (7,20 grammi) e 27 stecchette di hashish (42,93 grammi). Nelle tasche anche 170 euro in contante ritenuto provento illecito. Menna è finito in manette ed è ora ai domiciliari in attesa di essere giudicato durante udienza di convalida.