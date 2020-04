Coronavirus a Napoli, per i buoni spesa accolte 15517 domande e respinte 2714

LEGGI ANCHE

Al termine delle verifiche, i cittadini napoletani beneficiari dei buoni spesa da erogare attraverso il fondo di solidarietà sono 15.517.Delle 2714 domande respinte 50 risultano rifiutate perché i richiedenti percepiscono il reddito di inclusione; 772 perché beneficiari di reddito di cittadinanza; in un caso la domanda è stata rigettata perché il richiedente percepisce entrambi i sussidi; 894 perché non c'era la residenza sul territorio cittadino; 355 le domande escluse perché nel nucleo familiare il buono era già stato richiesto da un altro componente della famiglia; 642 sono le domande respinte perché nella famiglia un componente è già titolare di Rei o Rdc. Sul sito web il Comune ha pubblicato l'elenco degli ammessi e dei non ammessi alla misura. Ognuno può pertanto ricercare la propria domanda attraverso il numero di istanza. In questo modo, chiunque ravvisi degli errori può segnalarli all'amministrazione attraverso l'indirizzo mail emergenzacovid comune. napoli.it.