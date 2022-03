Caivano, ennesimo raid notturno ai danni dell’istituto Cilea Mameli

Ancora un assalto notturno ai danni dell’istituto Cilea Mameli di Caivano. Stavolta i malfattori, penetrati all’interno dei locali di via Caputo attraverso una finestra, hanno vandalizzato tutti i distributori di merendine e bevande, ubicati all'ingresso, ma non sono riusciti a portare via gli incassi.

Sono stati messi in fuga, verosimilmente, dal sistema di allarme e di video sorveglianza. Sul posto i carabinieri della locale tenenza, agli ordini del tenente Antonio La Motta, che stanno conducendo le indagini per individuare i delinquenti.

Da annotare che in precedenza lo stesso edificio scolastico è stato già preso di mira varie volta da gang di malviventi. Nelle scorse settimane portarono via ben cinque proiettori e due casse audio presenti nella sal teatro e nell’auditorium.

«E’ necessario potenziare ulteriormente la vigilanza notturna in tutta la zona e, soprattutto, nei pressi della nostra scuola - commenta con amarezza la preside Rosaria Peluso - abbiamo chiesto più volte anche un intervento del Comune, ma finora nulla è cambiato. I furti e le “visite” notturne proseguono, danneggiando così alunni ed insegnanti che vengono privati di preziosi strumenti didattici».