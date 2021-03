Campania in zona rossa da oggi: ecco cosa si ​può fare e cosa no, tutte le regole

Campania in zona rossa, Friuli Venezia Giulia e Veneto in arancione, decine di province e città con restrizioni molto simili al lockdown del marzo scorso. Con il superamento della soglia dei tre milioni di contagiati dall'inizio della pandemia e quella tragica e simbolica dei 100mila morti che si avvicina inesorabilmente, l'Italia va verso un'ulteriore stretta che il governo potrebbe imprimere già la prossima settimana.

Intanto, però, da oggi la Campania è zona rossa. Con il nuovo Dpcm varato dal governo Draghi, però, sarà una zona rossa diversa da quella già sperimentata dai campani nelle festività di Natale e Capodanno. Se resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 e bar e ristoranti restano chiusi tutto il giorno, chiudono anche le scuole di ogni ordine e grado, al di là delle ordinanze di De Luca.

Da oggi chiudono anche i negozi, tranne quelli di generi alimentari, farmacie e tabaccai. Chiusi anche parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Si può uscire di casa dalle 5 alle 22 solo per validi motivi di lavoro, salute e urgenza. E si possono superare i confini del proprio Comune esclusivamente per le stesse ragioni. È sempre vietato raggiungere la seconda casa fuori dal proprio Comune e non si possono ospitare parenti o amici nella propria abitazione.

Chiusi anche i parchi, l'attività sportiva o motoria è consentita solo nei pressi della propria abitazione.

