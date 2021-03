Campania in zona rossa, da oggi è vietato fare visita a parenti e amici: ecco tutte le regole per gli spostamenti

Con la Campania da oggi in zona rossa è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

Con il nuovo Dpcm varato dal governo Draghi, però, sarà una zona rossa diversa da quella già sperimentata dai campani nelle festività di Natale e Capodanno. Da oggi infatti è vietato fare visita a parenti e amici anche nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, portando con sé minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti conviventi. Una stretta fortemente voluta dal premier Draghi dopo la concessione di Conte durante le festività natalizie.

