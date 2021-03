Campania zona rossa, da oggi chiusi negozi, barbieri e parrucchieri: restano aperti solo farmacie, edicole e tabaccai

a Campania è zona rossa e con la zona rossa sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, mentre restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

La grande novità del nuovo Dpcm di Draghi, però, è la chiusura di tutti i servizi e le attività per la persona. Non solo centri estetici, dunque: da oggi sono chiusi anche barbieri e parrucchieri.

Come già in zona arancione, è vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Dalle 5 alle 18 è consentita solo la vendita con asporto di cibi e bevande mentre dalle 18 alle 22 la vendita con asporto è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina o commercio al dettaglio di bevande.

La consegna a domicilio è invece consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

