Campania, protocollo d'intesa per il contrasto del maltrattamento agli animali

Martedì 17 Settembre 2019, 18:41

Nella giornata odierna, presso il Palazzo di Governo, il Prefetto di Napoli, Carmela Pagano, e i Prefetti di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno hanno sottoscritto il protocollo finalizzato alla prevenzione ed al contrasto del maltrattamento agli animali.Per la realizzazione delle attività previste dal protocollo, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato alla prefettura di Napoli, capofila, un finanziamento complessivo di 143.174,97 euro, che verrà ripartito per ambiti provinciali secondo il Piano Regionale di Azione approvato in sede di Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica sicurezza del 26 giugno 2019.Le risorse saranno utilizzate dai 27 comuni beneficiari in ambito regionale per incrementare i servizi finora svolti attraverso il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale della polizia locale, l’acquisto di mezzi e attrezzature e la promozione di campagne informative volte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno.Le attività realizzate saranno monitorate nel corso dei prossimi mesi per verificare i risultati raggiunti attraverso l’analisi dei report forniti dai Comuni.