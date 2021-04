Campania zona arancione, ecco quando serve l'autocertificazione per gli spostamenti

Con il ritorno della zona arancione, in Campania non è più necessaria l'autocertificazione. Da oggi, infatti, è sempre consentito muoversi all'interno del proprio comune, anche se non è ancora consentito spostarsi fuori da esso. Si può uscire dal proprio comune solo ed esclusivamente per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità mentre resta sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

