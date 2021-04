Campania zona gialla, da maggio «riaprono» al turismo Ischia e Procida

La ripartenza turistica di Ischia e Procida coinciderà con il ponte del Primo Maggio: dopo il passaggio della Campania in zona gialla sulle due isole si lavora per avviare la stagione ed accogliere i turisti. Le compagnie di navigazione implementano i collegamenti marittimi, con la riattivazione di numerose corse di navi ed aliscafi da Napoli e Pozzuoli mentre proseguono speditamente a Procida le vaccinazioni di massa che la renderanno prima isola italiana covid free in pochi giorni.

APPROFONDIMENTI TURISMO Turismo, Coldiretti: estate con turisti americani vale 1,8 miliardi.... LA SVOLTA Covid e turismo, Ferrandino (Pd):«Passaporto vaccinale...

Ad Ischia, mentre i lidi torneranno in funzione tra qualche settimana, cominciano a riaprire gli hotel: il Miramare e Castello sarà il primo cinque stelle isolano a tornare in attività a partire da domani e saranno numerosi i ristoranti aperti per il weekend, a partire da quelli della Riva Destra del porto di Ischia. Ristoranti in funzione anche a Procida dove alcuni lidi saranno riaperti per sabato e sarà possibile soggiornare presso i primi bed & breakfast aperti in tempo per il ponte della Festa dei Lavoratori.