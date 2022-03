Campi Flegrei, ancora una scossa di terremoto con epicentro alla Solfatara.

Alle 08:23 i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano, hanno rilevato un terremoto, di bassa energia, con epicentro preliminare sul versante occidentale del vulcano Solfatara, di magnitudo 0.6 profondità 2.13 km, succeduto da un altro evento, di magnitudo 0.2 profondità 2.25 km.

La scossa è stata avvertita distintamente da alcuni residenti in zona epicentrale, che su Facebook scrivono: «Due scosse molto molto vicine» ; «Sentita via antiniana» ; «Sentita anche a Bagnoli» ; «Si via Pisciarelli sentita» ; «Agnano sentita» ; «Sentita in via vecchia San Gennaro»; «Si, boato».