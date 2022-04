Napoli, 17 cancellazioni dall'ordine dei medici: «Si sta perdendo il valore della professione»

«Sono arrivate 17 cancellazioni per rinuncia all'ordine dei medici di Napoli. È la prima volta, di solito le cancellazioni sono pari a zero. Significa che si sta perdendo il valore morale di questa professione. Un medico che si cancella dall'ordine prima dei 70 anni, quando di solito non lo fa neanche a 90 anni, deve far riflettere lo Stato che si deve fare una domanda».

Così il segretario generale della Fimmg, Silvestro Scotti, anche vice presidente dell'ordine dei medici di Napoli e provincia, nel suo intervento nel suo intervento alla conferenza nazionale sulla questione medica a Roma.