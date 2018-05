Napoli, cantieri fermi da due settimane: operai rischiano aggressioni dai gabbiani

Sabato 19 Maggio 2018, 11:55 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cantieri fermi da 2 settimane per la presenza di gabbiani che, avendo nidificato proprio sui ponteggi, sono pronti ad attaccare gli operai. I lavori in questione, ad opera di ‘Napoli servizi’, riguardano la canonica in Vico Santa Margherita a Fonseca, nel quartiere Stella. In particolare, la necessità di cantierizzare l'area riguarda la messa in sicurezza di un muro perimetrale che confina con l’Istituto Comprensivo Statale ‘Russo – Montale’ che rischia di poter avere crolli e cedimenti di calcinacci all’interno del cortile utilizzato dagli studenti.Subito dopo l’installazione dei primi ponteggi, gli operai non hanno potuto lavorare per la presenza di grandi gabbiani reali che minacciavano di aggredirli e che tutt’ora impediscono l’utilizzo dell’area da mettere in sicurezza. Per questo motivo, è stata chiamata in causa la Lega Italiana Protezione Uccelli e, da ieri, sono in corso i sopralluoghi di Fabio Procaccini, delegato Lipu a Napoli e responsabile del progetto ‘Sos Gabbiani’ dell’Atatac di Napoli che dopo aver studiato centinaia di casi in città ha creato delle vere e proprie procedure di sicurezza per la tutela e la protezione degli uccelli ma allo stesso tempo, per l’altrettanta necessaria sicurezza di uomini e luoghi.Le operazioni per il trasferimento del nido altrove, dureranno qualche giorno e saranno quindi eseguite dal ‘Gabbianologo’ Procaccini, che ha persino creato una pagina facebook per fornire consigli e suggerire procedure in caso di invasione di gabbiani. «I gabbiani non sono aggressivi e non vogliono farci del male. spiega l'esperto- questi uccelli, come tutti i genitori, devono proteggere i loro piccoli dai rischi predatori e noi rappresentiamo, per loro, potenziali pericolosi predatori da tenere alla larga»