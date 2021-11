Capodanno a Napoli, la «Ri-nascita»: sì allo spettacolo in piazza Plebiscito

La location per il Capodanno resta piazza Plebiscito o, in caso di nuove restrizioni da Covid, un altro luogo individuato dall'amministrazione senza accesso per il pubblico, dove possano esibirsi gli artisti per essere le riprese televisive. Questa la decisione della giunta comunale di Napoli. Su proposta dell'assessore al Turismo ed attività produttive Teresa Armato, la squadra cittadina ha approvato la delibera del progetto esecutivo, per un importo di 400mila euro, denominato «Ri-nascita» da realizzarsi nell'ambito del Poc Campania 2014-2020, acronimo che sta a indicare il Piano strategico regionale per la Cultura e i Beni culturali.

«Il pacchetto di iniziative per Natale e Capodanno, che realizziamo grazie a fondi europei attribuiti al Comune dalla Regione Campania, lo abbiamo simbolicamente denominato 'RI-nascita" per dare - nel totale rispetto delle norme di sicurezza sanitaria - un segnale di ripresa economica-culturale dopo i mesi più bui dell'emergenza pandemia», sottolinea Armato. Nel territorio delle Municipalità cittadine (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X) su due percorsi per ciascuna Municipalità, prevista anche l'esibizione di artisti di strada itinerante (per un totale di 14 eventi in ogni quartiere).