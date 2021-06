Capri torna alla normalità: riecco i cani antidroga in azione sul porto

Operazione antidroga a Capri e controlli agli sbarchi sono stati avviati stamattina da parte della Guardia di Finanza della tenenza di Capri, comandata dal Luogo Tenente Antonino di Martino, sulle banchine del porto di Marina Grande, che si è avvalsa della collaborazione della dogana e dell’arrivo da Napoli delle unità cinofile. L’intervento è iniziato già dai primi sbarchi e si è conclusa alla partenza degli ultimi mezzi nel tardo pomeriggio di oggi. I controlli hanno portato a svariate segnalazioni per possesso al Prefetto nei confronti di persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti.

L’intervento delle Fiamme Gialle iniziato oggi continuerà in varie tappe per l’intera estate per evitare sbarchi indesiderati ed il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti sull’isola. Importante è stato il supporto dei due cani antidroga sbarcati dalla terraferma a bordo una vettura speciale dove è stata sistemata la coppia di pastori tedeschi addestrati per stanare la presenza di droga. Due straordinari esemplari la femmina di nome Vania ed il maschio di nome Fagot.

I due cani antidroga hanno battuto in lungo e in largo le banchine di Marina Grande, tenuti a guinzaglio dai finanzieri a cui erano stati affidati. Le ispezioni a vasto raggio hanno interessato le persone che scendevano da aliscafi e traghetti, i cani hanno annusato trolley, valigie e zainetti trasportati a spalla contenenti gli effetti personali. I sospettati individuati sia dai cani antidroga o dai finanzieri sono stati invitati a recarsi negli uffici della dogana per essere sottoposti a controlli più dettagliati e nei loro confronti è stata firmata la dovuta segnalazione alla Prefettura di Napoli.