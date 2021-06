Capri: Ferlaino in vacanza al Quisisana, apericena in Piazzetta

Nella Piazzetta di Capri all’ora dell’apericena è arrivato anche Corrado Ferlaino in vacanza per alcuni giorni nel buen retiro di lusso del Grand Hotel Quisisana. Corrado ha scelto il solito tavolino che lui occupa da sempre sin da quando ha privilegiato l’isola quasi come luogo di residenza. A Capri chiamato ancora da tutti Presidente è rimasto ad osservare il solito tran tran della Piazzetta commentando alcuni aneddoti con la sua compagna Roberta Cassol di quando viveva nello storico Palazzo Cerio e dalla terrazza si divertiva a scrutare senza essere scoperto lo struscio di vip e vacanzieri ed anche dei tanti habitué che attraversavano quell’obbligato crocevia che percorre il salotto del mondo per raggiungere i luoghi più incantevoli dell’isola azzurra.

Ovviamente non potevano non mancare le richieste di foto con il Presidente che ha portato al Napoli ben due scudetti ed addirittura è stato riconosciuto da un importante americano italiano che vive da oltre 15 anni in America, che gli ha raccontato tutte le sue emozioni di quando seguiva le partite all’ex San Paolo oggi stadio Diego Armando Maradona. Ricordi, battute ed episodi che Ferlaino ha apprezzato e nel salutare barman e personale de Il Piccolo ha già annunciato la sua prossima venuta per domenica dove si tratterrà dopo aver assolto gli impegni ed alcuni appuntamenti già presi al Miglio d’oro Park Hotel ad Ercolano, a poca distanza dagli scavi di Pompei. La sua attuale passione il suo fascinoso albergo ricco di storia costruito nella seconda metà del 700’. Una residenza aristocratica e storica contornata di un verde di un parco ampio circa 30 mila metri quadrati arricchita da artistiche fontane e piscine.