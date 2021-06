Capri covid free, torna Carolina di Monaco: per la principessa mascherina e look casual

Primi sbarchi vip a Capri, isola dichiarata «Covid free» dopo la vaccinazione di massa conclusa circa un mese fa. È sbarcata ieri sulla banchina del porto turistico Carolina di Monaco, da sempre presenza affezionata dell'isola azzurra dalla quale però mancava da diversi anni.

La primogenita del principe Ranieri III e di Grace Kelly, sorella del principe Alberto II, è stata notata nonostante la mascherina e un look casual. Per lei una passeggiata nelle strade dello shopping e pranzo in un ristorante tipico.