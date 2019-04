Capri, venerdì di fuoco sul Monte Castiglione: l'incendio innescato da una sigaretta

Venerdì 26 Aprile 2019, 12:33

CAPRI - Un vasto incendio si è propagato questa mattina intorno alle 9 nella scarpata del Monte Castiglione che termina sui rampanti di via Krupp. Probabilmente le fiamme hanno avuto origine da un mozzicone acceso lanciato dall’alto del belvedere, divampando nella folta vegetazione di cespugli e vegetazione rinsecchita per la mancanza di pioggia.L’effetto fiammifero in pochi istanti ha investito tutto il costone roccioso e solo grazie al pronto intervento della squadra D dei vigili del fuoco della stazione di Capri si è riuscito a domare il vasto incendio, che avrebbe potuto in breve allargarsi a tutte le abitazioni adiacenti. I vigili sopraggiunti a piedi sull’impervio viale hanno utilizzato gli idranti e manichette allacciati a fonti d’acqua, spegnendo le fiamme in meno di due ore. L’area è una zona a forte valore paesaggistico, in cui si trovano molte ville storiche sulla cima del promontorio conosciuto come Punta Cannone. Fortunatamente il fuoco non ha arrecato danni a persone o cose ma ha interessato solo una fascia arborea fatta di sterpaglie e rami secchi.