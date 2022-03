Capri, furioso incendio notturno a pochi passi da Villa Jovis

Stasera dopo poco le 20:00 un furioso incendio ha investito una villetta rustica nella zona alta di Capri in località Tiberio a pochi passi da Villa Jovis. La Domus romana dell’imperatore Tiberio. Le fiamme hanno completamente avvolto l’abitazione di un caprese che vi abita con la moglie, hanno fatto scatterà l’allarme anche i vicini, avvertendo i Vigili del Fuoco stando la vastità dell’incendio.

Ricevuto l’allarme i Vigili del Fuoco essendo la località lontanissima dal centro abitato e raggiungibile solo a piedi sono arrivati con la moto di servizio anti-incendio e a bordo i carrellini elettrici della cooperativa dei portabagagli. I Vigili del Fuoco della squadra B ha iniziato subito le operazioni di spegnimento coordinato dal Caporeparto Laezza Gaetano. Fortunatamente la coppia di abitati erano riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero tutta l’abitazione.

Mentre sul luogo è arrivato per rendersi conto della gravità dei fatti, e prestare aiuto alla famiglia occupante è arrivato con un carrello elettrico della Polizia Municipale il sindaco Marino Lembo, il Comandante della Polizia Locale responsabile della Protezione Civile il Maggiore Daniele De Marini. Difficile e strenuo è stato il lavoro dei Pompieri che continua ancora per spegnere le fiamme e risalire ai motivi che hanno fatto scoppiare l’incendio dovuto probabilmente ad un corto circuito propagatosi in pochi secondi.

Dopo oltre due ore l’incendio è stato domato fortunatamente senza nessuna grave conseguenza per gli abitanti, e le indagini saranno affidate domani agli esperti per scoprire le cause che hanno portato ad un così grave incidente.