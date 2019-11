Torna il maltempo a Capri. L'isola azzurra vive una nuova ondata di meteo avverso tra disagi e problemi. Collegamenti marittimi a singhiozzo sino alla partenza della motonave veloce delle 15.35 per Napoli mentre ultima corsa per Sorrento quella delle 13.35 con la motonave della Caremar "Isola di Procida" che ha poi levato l’ancora per Napoli con lieve ritardo e dove resterà sino al miglioramento del meteo. Normale invece l'andamento delle corse del "Fauno", la nave lenta della Caremar che non ha saltato sino a questo momento alcuna corsa. Per le prossime ore il meteo preannuncia ulteriori peggioramenti delle condizioni marine con un forte vento di scirocco che potrebbe condizionare il regolare svolgimento delle corse. © RIPRODUZIONE RISERVATA