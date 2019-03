Domenica 24 Marzo 2019, 12:22

I carabinieri della compagnia di Pozzuoli nel corso di un servizio di pattuglia hanno tratto in arresto Mario Pagliuca, un 38enne di Pozzuoli, sorvegliato speciale con l’obbligo di dimora in quel comune, ritenuto elemento vicino al clan camorristico dei “Longobardi-Beneduce”.Risponderà di violazione a obblighi e prescrizioni della sorveglianza speciale perché, nonostante l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza e del divieto di accompagnarsi a pregiudicati, è stato sorpreso a quarto in compagnia di un 36enne di Pozzuoli già noto alle forze dell’ordine in un’auto condotta da quest’ultimo.L’arrestato attende il giudizio con rito direttissimo ai domiciliari.