Cardarelli, nuove regole e numeri di telefono per comunicare con i familiari dei pazienti

Numeri di telefono sbagliati, recapiti non aggiornati. Il fax che scatta al primo squillo. Il centralino con la risposta automatica rimasto senza operatori. Sono tante, troppe difficoltà di comunicazione tra familliari dei pazienti e medici al lavoro nei reparti non più accessibili, a causa del Covid, al punto che si rischiano di perdere le tracce del nonno ricoverato in ospedale. Lo hanno riscontrato anche i vertici del Cardarelli, pronti a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati