Cardarelli, targhe a medici e operatori in prima linea nella lotta al Covid

Scambio degli auguri di Natale al Cardarelli: consegnata una targa di ringraziamento a tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo dell'ospedale per il lavoro svolto nei due anni di pandemia. Dal marzo 2020 a oggi sono stati trattati qui circa 6000 pazienti colpiti dal Covid. Il riconoscimento è stato consegnato simbolicamente a Fausto De Michele, primario del reparto di Pneumologia.

La targa verrà affissa all’ingresso principale del padiglione Monumentale della struttura. Altre due sono andate a due figure che si sono distinte in questi anni per il lavoro profuso: a Matteo Della Monica, direttore della Genetica medica e di laboratorio, prossimo alla pensione, e a Maurizio De Palma, già primario della Chirurgia generale del Cardarelli, da poco in pensione. Dice il manager Antonio d’Amore: «Quella del Cardarelli è una comunità che ha radici forti. Il nostro ospedale rappresenta un punto di riferimento importante non solo per la città di Napoli, ma anche per l’intero Mezzogiorno: è importante dare un riconoscimento pubblico a chi da anni lavora con costanza e professionalità all’interno di questo ospedale».