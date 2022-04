Processioni Madonna dell'Arco sospese a Casavatore: verifiche sull'associazione

Sospese tutte le processioni religiose in calendario. E' questo il provvedimento adottato dal neo comandante della polizia municipale di Casavatore, il colonnello Antonio Piricelli, nel suo primo giorno di servizio presso il municipio a nord di Napoli.

L'ufficiale, che dirige anche il comparto dei caschi bianchi di San Marcellino, in provincia di Caserta, ha ha disposto approfondimenti sulle richieste pervenute all'Ente da parte dell'associazione Maria Santissima dell'Arco, con particolare riferimento all'atto costitutivo e allo statuto dell'associazione. Nelle more delle ulteriori verifiche, ha sospeso gli eventi in calendario.