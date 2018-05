Caso «La Gloriette», il pm chiede l'archiviazione: nessun reato del Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 22 Maggio 2018, 10:59 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 10:59

L'espressione chiave è questa: esercizio dei poteri discrezionali del comune di Napoli, poteri che non sono sindacabili dal giudice penale. A distanza di un anno dalla nascita del caso «La Gloriette», c'è una svolta che non passa inosservata, a proposito della gestione degli spazi della ex villa posillipina del boss del contrabbando Michele Zaza.Poche righe che portano la firma del pm Sergio Amato, magistrato in forza al pool coordinato dal procuratore aggiunto Alfonso D'Avino, per chiedere l'archiviazione del fascicolo.Dopo aver ascoltato i vertici delle aziende che concorrevano per la gestione degli spazi all'interno della villa sequestrata e dopo un'attenta analisi del bando di gara, la Procura non ha dubbi: la giunta guidata dal sindaco Luigi De Magistris si è mossa nella sfera della discrezione riservata a un pubblico amministratore, al punto tale da rendere spuntata l'ipotesi di abuso d'ufficio in vista di un processo.