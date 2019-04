Raid di fuoco al bar Internet Caffè: uomo arrestato per tentato omicidio nel Napoletano

Mercoledì 10 Aprile 2019, 09:57 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2019 10:29

La polizia di Castellammare di Stabia stamattina ha portato in carcere Luciano Martire, 22 anni, eseguendo un ordine di carcerazione del tribunale di Torre Annunziata.Secondo le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica contro Martire sussistono gravi indizi di colpevolezza per il tentato omicidio di Cristofer Lambiase Grimaldi, ferito nella sera del 23 maggio del 2017 a Castellammare nei pressi del bar Internet Caffè, all'ingresso del rione Venezia.Per l'accusa Martire, alla guida di uno scooter, aveva accompagnato davanti al bar il suo amico Gaetano Cavallaro che aveva sparato alle gambe di Lambiase. Cavallaro è già stato condannato alle pena di sei anni e sei mesi di reclusione dopo il rito abbreviato, ora è stato catturato anche il suo complice.Martire avrebbe accompagnato in scooter Cavallaro che era stato ferito pochi giorni prima alla sagra del carciofo, per permettergli di vendicarsi. Stamattina, i poliziotti del commissariato di Castellammare di Stabia, guidati dal dirigente Vincenzo Gioia, hanno eseguito l'arresto anche per il porto illegale di una pistola calibro 22 con cui sarebbe stato compiuto l'attentato a Cristofer Lambiase Grimaldi.