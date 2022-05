Castellammare di Stabia, sparatoria in strada: ferito 49enne pregiudicato

Un uomo di 49 anni è stato ferito alla gamba sinistra da un colpo di arma da fuoco ieri sera a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.

Il 49enne Catello Viola ha raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare, dal quale è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri della compagnia di Castellammare, che indagano sull'accaduto, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato ferito in via Petraro. I militari indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.