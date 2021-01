«Siamo il futuro trattateci da tale». Uno degli slogan sugli striscioni messi dagli studenti degli Istituti superiori a Castellammare.

A pochi giorni dal rientro in classe per migliaia di ragazzi anche in provincia, aumenta l'ansia e la preoccupazione per le famiglie. E gli studenti stabiesi decidono di lasciar i propri messaggi fuori le scuole vuote da mesi. Un'idea unica che accomuna gli Istituti del territorio.

Sicurezza dentro la scuola, ma anche fuori su autobus e circum per raggiungere le proprie destinazioni scolastiche. Alcune delle richieste dei ragazzi che stanno pensando ad altre forme di dissenso per dire si alla dad e no alla scuola in presenza se si rischiano altri contagi e chiusura dopo pochi giorni dal rientro. Dopo la decisione del Tar di far tornar tutti gli alunni sui banchi anche in Campania, non si fermano le proteste sia sui social che dal vivo.

