Una bomba d'acqua che si è abbattuta questa mattina ha trasformato alcune strade di Varcaturo in veri e propri fiumi. In via Carrafiello, strada interna dove ci sono attorno diversi parchi e villette, le auto dei residenti per uscire sono state costrette a transitare con una parte della vettura su un marciapiede.

"E' un problema ormai cronico, appena c'è una pioggia torrenziale questa strada si trasforma in un torrente perché confluiscono le acque di tutti i terreni che ci sono attorno", spiegano sconsolati alcuni residenti.

A via Madonna del Pantano, invece, alcuni tombini sono saltati e si sono trasformati in vere e proprie fontane d'acqua che hanno invaso tutta la sede stradale.

