Mercoledì 23 Maggio 2018, 21:36 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 21:36

Un 82enne napoletano è in prognosi riservata, ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli, a seguito di un incidente stradale. L'anziano era alla guida di uno scooter Piaggio, questo pomeriggio, e stava percorrendo via Don Giovanni Bosco, nel quartiere Arenaccia, quando si è scontrato con un'auto Reanault Clio che procedeva nella stessa direzione. L'impatto tra i due veicoli è avvenuto lateralmente ad entrambi che si trovavano all'altezza dell'incrocio con via Rampa del Campo, verso piazza Carlo III dove erano diretti.Il 25enne napoletano, che guidava l'automobile non ha riportato alcun ferimento a differenza dei numerosi traumi riportati dall'82enne che, in ogni caso, non rischia la vita nonostante la gravità delle sue condizioni cliniche. Sul posto sono intervenuti i poliziotti municipali della sezione Infortunistica Stradale comandata da Antonio Muriano, che dai primi rilievi hanno ipotizzato un probabile malore nell'anziano che potrebbe aver perso il controllo del mezzo e, quindi, aver impattato contro l'auto ma, sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.