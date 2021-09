Centenari: 106 candeline per Anna, la nonnina di Castellammare

Una vita semplice dedicata alla famiglia. E un compleanno che e' stato festeggiato con amici e parenti, ma anche virtualmente con tutti i concittadini di Castellammare.

Cosi' la super nonna Anna ha soffiato ben 106 candeline in casa.

Un traguardo non per tutti che ha commosso ed emozionato la diretta interessata, e le persone che hanno voluto farle gli auguri in casa e sul web.

Lei intanto, sorridente e serena ha posato anche per delle foto davanti ad una faraonica torta circondata dagli affetti più cari, dando appuntamento a tutti per l'anno prossimo.