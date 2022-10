«Pillole di iodio in farmacia contro l'attacco nucleare, ma sono inutili e pericolose»

«Le pillole di iodio? Le chiedono anche nella mia farmacia al Vomero. Una decina al momento i cittadini che si sono fanno avanti negli ultimi giorni», calcola Michele Di Iorio, ex presidente di Federfarma Napoli, ma ritiene che l'andirivieni sia dovuto «più alla curiosità scatenata dal dibattito televisivo che al reale timore di un attacco nucleare come conseguenza della guerra tra Russia e Ucraina».

L'esperto subito puntualizza: «Le pillole in questione non sono comunque in commercio, non si possono acquistare in farmacia, né a Napoli né in altre città, perché lo iodio è un veleno. Una sostanza tossica». Quindi? «Può avere anche gravi effetti sull'organismo, in particolare sulla tiroide, peggio se si soffre di patologie endocrine. E, in ogni caso, l'antidoto non servirebbe prima, ma dopo una eventuale aggressione radioattiva». E però, c'è chi se ne approfitta: specula e fa affari sulla paura: «Ho visto che alcuni sconsiderati e pessimisti hanno avviato le vendite online», avverte Di Iorio, che invia a vigilare sul «mercato pericoloso».