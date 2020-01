Un'altra "bomba". E' quella esplosa poco dopo mezzanotte in via Roma davanti a un negozio di materassi. Il forte boato ha svegliato molti residenti del centro cittadino. Tanta paura, ma pochi i danni per negozio e abitazioni vicine. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Cicciano e quelli del nucleo investigativo di Castello di Cisterna che hanno effettuato i rilievi del caso: tra le ipotesi non si esclude la pista del racket. Già lo scorso 4 gennaio un potente ordigno era scoppiato, sempre nelle ore notturne, in via Corpo di Cristo. © RIPRODUZIONE RISERVATA