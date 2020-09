Cimitero di Poggioreale a Napoli, ramo cade vicino ai loculi: «Intervenite subito»

Tragedia sfiorata per la caduta di un grosso ramo d’albero nel cimitero di Poggioreale. L’episodio è avvenuto a pochi passi dalla cappella privata di una delle tante famiglie che da tempo chiedono «più dignità e sicurezza per i luoghi sacri che sono dimenticati dalle istituzioni». «Ieri mattina abbiamo trovato il ramo spezzato vicino il loculo che abitualmente puliamo noi per eliminare le erbacce e i residui arborei dovuti alle piogge» spiega Achille Esposito, 65enne napoletano che insieme alla moglie si reca anche due volte a settimana, nel cimitero monumentale su via Santa Maria del Pianto.

Quell’area cimiteriale, conosciuta come il “Fondo Morra”, è stata più volte oggetto di denunce e segnalazioni per il forte stato di degrado e abbandono che la caratterizza ma se molte famiglie provvedono al “fai da te” per pulire e curare le aree intorno ai loculi, stavolta per loro «è impossibile rimuovere il grosso ramo». «Ci siamo rivolti sia ai custodi dell’area cimiteriale che all’ufficio con i dipendenti comunali ma, a quanto pare, non è loro competenze occuparsi della rimozione dell’albero che avrebbe potuto persino ferire uno di noi o gli altri utenti del cimitero» insiste Achille che insieme al Comitato cittadino "Lenzuola Bianche" di cui fa parte, ha lanciato una segnalazione a Palazzo San Giacomo.

«Una buona amministrazione dovrebbe avere a cuore i propri defunti e non far sprofondare i cimiteri nel degrado materiale e umano che vediamo» ha aggiunto Armando Simeone, portavoce del Comitato “Lenzuola Bianche” che ha sollecitato l’intervento del Comune di Napoli. «L’albero è esterno al cimitero ma si affaccia sull’area del fondo Morra, quindi potrebbe riguardare le competenze sia dell’assessorato comunale al Verde, in carico a Luigi Felaco che la delega ai cimiteri del vice sindaco Enrico Panini ai quali chiediamo di intervenire urgentemente- spiega Simeone- abbiamo inviato anche una segnalazione formale all’assessore Rosaria Galiero che ha la delega alla protezione civile, dal momento che questa emergenza è prima di tutto una questione di sicurezza».

