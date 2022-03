Circum, niente più servizio in due stazioni sulla tratta Napoli-Sorrento

Da lunedì i treni della Circumvesuviana impiegati sulla tratta Napoli-Sorrento non effettueranno servizio viaggiatori presso le stazioni di Villa delle Ginestre e Via del Monte.

Ad annunciarlo è l'Ente Autonomo Volturno che fa sapere come «da lunedì 7 marzo 2022, sarà garantito il servizio viaggiatori nelle fermate di Villa delle Ginestre e Via del Monte solo per la linea Napoli-Poggiomarino. Pertanto, i treni della linea Napoli-Sorrento, dalla stessa data, non effettueranno più servizio viaggiatori nelle sovraindicate fermate».