Ex Cirio di Castellammare, resa dei conti sul piano casa

Martedì 30 Luglio 2019, 12:00

Case nell'ex area Cirio, la discussione arriva in consiglio comunale. Questo pomeriggio alle 14,30 è convocata l'assise cittadina che all'ordine del giorno ha anche la mozione relativa al «Rilascio del permesso a costruire sull'area Cirio, nell'ambito del piano casa». Una vicenda sulla quale sta indagando anche la magistratura che nel marzo scorso ha chiesto la proroga di indagini per 17 persone, nell'ambito dell'inchiesta Olimpo in cui sono coinvolti parlamentari e politici di Forza Italia e Pd.