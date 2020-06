Comune di Napoli, raid negli uffici del settore welfare: devastate scrivanie e computer

Raid e aggressioni nella sede del Comune di Napoli in via santa Margherita a Fonseca. Due persone verso le 9,45 di questa mattina hanno forzato il portone degli uffici del settore welfare e tutela pubblica e hanno iniziato a distruggere tutto con calci e pugni. Prima al secondo piano e poi al primo, hanno sfogato la loro rabbia su scrivanie, computer e schedari. Al momento del raid nell'edificio erano presenti 12 dipendenti, alcuni dei quali sono riusciti a fuggire per una seconda scala e hanno chiamato le forze dell'ordine. Altri dipendenti invece solo per pura fortuna non sono stati colpiti dagli oggetti lanciati dai due aggressori.

Sul posto sono giunti gli agenti di polizia con la scientifica e hanno verbalizzato tutto. Già possibile il riconoscimento grazie alle telecamere e alle testimonianze. Ma la paura resta tra i dipendenti: «Si tratta di una sede a rischio per l'utenza con cui si entra in contatto. Persone purtroppo disperate e ai margini della società. L'edificio non è sicuro anche per l'età datata ed è facilmente penetrabile. Già abbiamo avuto altri episodi di minacce ma mai come quello di questa mattina».

