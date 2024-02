Nell'attesa che il contenzioso legale sul ripristino dell'arco intrappolato dalle retine di contenimento dia i suoi esiti, attesi entro fine mese, si sblocca un altro dei punti chiave del Manifesto per Port'Alba redatto dai librai nei mesi scorsi. Uno sgravio dell'80% sulla Cosap: questa la decisione del Comune, presa nelle scorse ore. La misura sarà esecutiva «entro l'estate», dopo il cambio del regolamento che dovrà passare dal consiglio comunale. Gli imprenditori della storica via della cultura in centro storico avevano pagato fino a 200 euro per due ore di occupazione di suolo pubblico, a fine 2023, per rianimare la strada, in concomitanza con la mobilitazione collettiva che generata anche dall'inizio della campagna di stampa per il rilancio della via partita dalle colonne di questo quotidiano. Agli eventi avevano preso parte nomi importanti: da Valeria Parrella ad Aldo Cazzullo e Maurizio de Giovanni. I «costi però avevano sottolineato i librai superano spesso gli incassi, quando organizziamo presentazioni. Non siamo in grado di pagare circa 200 euro per presentare un volume». Novità in arrivo anche sul Consorzio tra librai: nelle prossime ore ci sarà un incontro definitivo per la costituzione di un'associazione.

Se ne parlava da mesi, della possibilità di uno sconto per le presentazioni di libri. La svolta è arrivata però l'altro giorno, nel corso di un incontro a Palazzo San Giacomo tra il Bilancio, le Attività Produttive e le Politiche Culturali. «Abbiamo deciso con piacere di venire incontro alle richieste espresse da tante librerie, di Port'Alba e di tutte le altre aree della città spiegano l'assessore alle Attività Produttive del Comune Teresa Armato e il coordinatore delle Politiche Culturali di Palazzo San Giacomo Sergio Locoratolo. Nelle scorse ore c'è stata una riunione con il Bilancio. La decisione è presa: applicheremo uno sgravio dell'80% sulla Cosap, sconto che varrà sia sull'organizzazione degli eventi e delle presentazioni di libri, sia sull'esposizione di bancarelle. Per quanto riguarda le tempistiche, il primo passo sarà l'approvazione in giunta. Successivamente, trattandosi di un cambio del regolamento, servirà l'approvazione in consiglio comunale. Entro l'estate, ci auguriamo che l'esenzione possa essere applicata».

Sono arrivati nuovi cestini e una nuova illuminazione. Ma la rigenerazione di Port'Alba è un processo tutt'altro che compiuto. Anzi. Restano da sciogliere due nodi critici. Il primo riguarda il restyling dell'arco all'incrocio con piazza Dante. Il contenzioso legale tra Comune e privati sulla causa (e dunque sulle responsabilità) dei dissesti dovrebbe essere agli sgoccioli.

Da qui passeranno le decisioni riguardo ai tempi dei lavori. Il punto fermo, in merito, è la promessa del sindaco Manfredi: «Entro novembre '24 l'arco sarà restituito alla cittadinanza, con lavori finiti». Il secondo tema riguarda il Consorzio dei librai. Nelle prossime ore dovrebbe tenersi la riunione decisiva per mettere nero su bianco un'associazione degli imprenditori della zona. Sarà un passo essenziale verso il rilancio urbanistico e socio-economico della strada. Terzo, ma non ultimo, si aspetta l'apertura della Saletta Rossa, la factory culturale che sorgerà nei locali che un tempo furono il fulcro della cultura di fine Novecento.