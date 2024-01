Una svolta per la rigenerazione di Port’Alba. Anzi due. Entrambe riguardano il decoro ritrovato di uno dei luoghi più simbolici e amati della città. Partiamo dal restyling dell’arco: c’è una data, quella del 16 febbraio, per il deposito della perizia del consulente d’ufficio del tribunale. Manca meno di un mese, insomma, per segnare finalmente un passo concreto verso l’eliminazione delle reti di contenimento che da un decennio deturpano uno dei posti più preziosi di Napoli. L’altra novità, anche questa di rilievo, riguarda il miglioramento dell'illuminazione pubblica nella via dei libri. Si è mosso il Comune, ieri mattina, rispondendo così alle richieste espresse nel manifesto redatto dai librai a novembre scorso. L’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza e il coordinatore delle Politiche Culturali di Palazzo San Giacomo, Sergio Locoratolo, hanno effettuato un sopralluogo della via dei libri. «Entro pochi giorni – sottolinea Cosenza – saranno sostituite le lampade di Port'Alba».

Il contenzioso legale che va avanti da anni tra Comune e privati scioglierà il nodo delle responsabilità delle infiltrazioni e della manutenzione dell’arco, che intanto è rimasto intrappolato per anni da reti di contenimento sempre più sporche e degradate. Il procedimento è arrivato a un punto decisivo. Sono state infatti consegnate le perizie di parte, sia quella del consulente dell’amministrazione di Palazzo San Giacomo, sia quelle dei tecnici dei proprietari delle abitazioni che si trovano nei pressi delle reti di contenimento. La palla passa ora al consulente tecnico d’ufficio designato dal tribunale. L’inchiesta condotta dal procuratore aggiunto Pier Paolo Filippelli, nelle settimane scorse, aveva portato a nuovi sopralluoghi delle forze dell'ordine. «Il 16 febbraio - spiega Locoratolo - è previsto il deposito della consulenza d’ufficio da parte del ctu. I nostri periti hanno già consegnato la relazione, così come hanno fatto le controparti». Dopo la campagna di stampa lanciata da Il Mattino a partire dal 3 novembre del 2023, Palazzo San Giacomo, il Ministero della Cultura di Gennaro Sangiuliano e la Sovrintendenza (che ha stanziato circa 150mila euro per l'arco) si sono impegnate a ripristinare la storica porta della città fatta erigere quattro secoli fa dal viceré Antonio de Toledo. Non a caso, per ordine proprio della Sovrintendenza, 5 giorni fa sono state effettuate verifiche sullo stemma dell’arco. Ma per il risultato finale, cioè la riqualificazione della volta e l’eliminazione delle reti di contenimento, sarà decisivo l’esito del contenzioso legale del mese prossimo. In ogni caso, il sindaco Manfredi ha promesso che il monumento sarà ripristinato «entro novembre del 2024».

Le novità non riguardano solo l’arco, la cui riqualificazione resta comunque il punto chiave per il rilancio. Le notti bianche del libro, il ritorno delle presentazioni, la mobilitazione e l’impegno dei commercianti di cultura, intellettuali, istituzioni, cittadini e anche l’attenzione costante di questo quotidiano per la storica via che collega piazza Dante a piazza Bellini stanno portando risultati tangibili. Uno di questi riguarda le luci. I librai sottolineano da tempo l’oscurità della via che, sebbene sia ufficialmente un’area pedonale, specialmente di sera diventa il regno di auto in sosta vietata e passaggi di scooter che infrangono le regole.

«Sostituiremo in un primo momento le lampade pubbliche attuali, che sono vicine all’esaurimento tecnico, in attesa dell’ulteriore efficientamento energetico che arriverà con l'installazione delle lampade al led. Quest'ultima operazione necessita di un po’ più di tempo - spiega l’assessore Cosenza - La sostituzione delle vecchie lampade potremo farla già in pochi giorni: questa era una delle richieste principali che arrivavano dai commercianti. Stiamo migliorando la pubblica illuminazione a Port’Alba». «Le lampade che saranno sostituite sono cinque - aggiunge Locoratolo - successivamente, procederemo a un cambio di tutti i corpi illuminanti, nell’ambito del progetto che riguarda tutto il centro storico».