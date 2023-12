Sarà un'altra notte di luci accese per Port'Alba. Stasera le librerie resteranno aperte fino alle 22,30. Prima, dalle 17,30 in poi, spazio a Pre(Ven)Endo, importante iniziativa dei medici dell'Università Vanvitelli nella via della cultura, che sta tornando ad animarsi di presentazioni e dibattiti. Ma se ne vedono anche altre, di luci all'orizzonte. La giunta e il consiglio comunale sono al lavoro, fattivamente, per gli sgravi sulle occupazioni di suolo nella via dei libri. Quanto al ripristino dell'arco imbrigliato da anni, Comune e Sovrintendenza hanno promesso interventi repentini di restauro e la rimozione delle reti appena sarà risolto il contenzioso legale, il cui esito è previsto «entro febbraio», ha ricordato il sindaco Manfredi. Insomma, dopo la campagna di stampa avviata da Il Mattino il 3 novembre 2023, stando alle promesse, la svolta definitiva per Port'Alba sta per arrivare. Anche per il Distretto del Commercio (su cui si sono detti d'accordo Palazzo San Giacomo e Sovrintendenza), che potrebbe garantire più tutele. Un paio di mesi e la salita per Port'Alba dovrebbe essere finita.

APPROFONDIMENTI Piazze monumentali di Napoli, patto tra Comune e Procura: «Stop a caos e abusi» Sì agli sgravi per Port’Alba: «Sarà distretto di librai» L'intervista a Fabio Berisio: «Libri, convegni e drink per ripartire»

Il Comune sta studiando per la via dei libri un piano di esenzioni che possa offrire gratuitamente il suolo pubblico «in determinate fasce orarie» in caso di presentazioni di volumi, «che costano 220 euro per 2 ore, spesa insostenibile per noi», hanno spiegato i librai. A parlarne è l'assessore alle Attività Produttive Teresa Armato: «L'ottica principale resta quella del percorso con la Sovrintendenza per il riconoscimento di uno status speciale per la via dei libri, come annunciato dal sindaco. Ma nell'attesa che l'iter sia compiuto, si può pensare di garantire un uso gratuito degli spazi pubblici per le presentazioni dei libri in quegli orari in cui non ci sia un grande afflusso di pedoni. Questo aiuterebbe anche a far rispettare il divieto di transito di motorini in un'area pedonale come Port'Alba. Ne parlerò con l'assessore al Bilancio Baretta». Per la via dei libri si sta muovendo la vicepresidente del consiglio comunale Flavia Sorrentino: «Chiederò all'amministrazione, con una mozione, di eliminare i diritti di istruttoria per le domande da parte di enti senza scopo di lucro come associazioni, fondazioni e onlus per eventi culturali, anche se accompagnati dalla vendita di libri. Tale provvedimento, per motivi tecnici e contabili, può essere approvato solo nel prossimo bilancio previsionale fissato entro il 31 marzo. Chiederò anche lo stanziamento di fondi dedicati al supporto a iniziative come la Notte Bianca».

Passiamo proprio alla Notte Bianca di stasera. Per la terza volta in un mese, i negozi chiuderanno alle 22,30. Un modo per invitare all'acquisto del libro e aiutare i negozi fisici nel duello natalizio contro gli shop online. E un modo per tenere accese le luci di Port'Alba, grazie anche alle performance artistiche degli studenti del Conservatorio e della Scuola di Pittura della Strino. A organizzare la serata è stato, come le altre volte, il Comitato per Port'Alba, composto tra gli altri da Fabio Amodio, Pasquale Langella e Alfredo Mazzei. «Pre(ven)Endo è un'iniziativa divulgativa che ho ideato per declinare in maniera semplice messaggi che aiutino contro l'obesità e altre patologie - spiega Katherine Esposito, ordinario di Endocrinologia alla Vanvitelli - Ho pensato fosse giusto farlo fuori dai luoghi classici dell'università, così da avvicinare, in un periodo di grandi pasti come il Natale, le persone alla cura di sé e del proprio stile di vita. Saremo tanti nella via dei libri: più o meno 40 medici. L'obesità è una vera e propria pandemia. Abbiamo scelto Port'Alba perché qui la sete di conoscenza è sempre viva, e per aderire alla campagna per la rigenerazione. La scienza per Port'Alba e Port'Alba per la scienza».