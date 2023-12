Sì al Distretto del Commercio a Port’Alba. È un ok importante, quello raccolto ieri da Il Mattino, che arriva da Luigi La Rocca, sovrintendente facente funzione per Napoli, nonché direttore generale all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Ministero della Cultura di Gennaro Sangiuliano. Non solo lo stanziamento di 150mila euro da fondi per la manutenzione ordinaria, che servirà per «un primo intervento di restyling sulla volta», come riportato ieri su queste pagine.

Ma anche una posizione nettamente favorevole sulla nascita di un consorzio tra i librai, appoggiata anche dal Comune, come ribadito dal vicesindaco Laura Lieto su queste pagine nelle settimane scorse. Tutti d’accordo, insomma, esercenti compresi. Dalle parole non resta che passare ai fatti.

La Rocca mette in campo attenzione, impegno e condivisione su tutti i nodi cruciali che riguardano la via dei libri. Sia quelli commerciali, sia quelli legati all’eliminazione delle reti di contenimento che, da circa 10 anni, deturpano l’arco di Port’Alba. «Il progetto sarà pronto in tempi brevi – spiega a Il Mattino – Ancor prima della consegna del progetto, partirà la fase di rilievo e diagnostica della porta Seicentesca: già dopo le feste. Il “restyling” è la parola giusta, per quanto riguarda l’Arco, in questa fase. Il nodo è quello dell’accertamento della proprietà: i danni strutturali alla porta derivano da infiltrazioni che arrivano dalla parte superiore della struttura, ma chiarire questo elemento spetta al Tribunale, che dovrà fornire l’esito del contenzioso legale. Il codice dei beni culturali prevede infatti che siano i proprietari a occuparsi della conservazione. Il tema di fondo è che entro due o tre mesi partirà un cantiere di diagnostica per gli accertamenti. Il primo intervento di restauro riguarderà il prospetto monumentale affacciato su piazza Dante. Subito dopo passeremo alle reti».

Quando? «All’esito del contenzioso ci occuperemo della volta - le parole del direttore generale ai Beni Culturali - e quindi della rimozione delle reti». Come ha spiegato Manfredi, la soluzione del contenzioso tra Comune e privati dovrebbe arrivare a febbraio. «Speriamo in un’accelerazione dei tempi della magistratura», aggiunge La Rocca.

Non si cammina, per la folla, a Port’Alba, in certi momenti del lungo weekend dell’Immacolata. L’altro tema decisivo, per la rigenerazione della via dei libri, riguarda la creazione di un’associazione di commercianti, richiesta anche dagli imprenditori della cultura, che aprirebbe la strada a sgravi fiscali e vantaggi per eventi culturali. Port’Alba come San Gregorio Armeno, insomma. Nelle scorse settimane, come ricordato, il vicesindaco Lieto si era detta favorevole all’«esperimento di un piccolo Distretto del Commercio a Port’Alba».

La Rocca chiarisce oggi che il Mic e la Sovrintendenza (che ne è emanazione) non hanno mai bocciato progetti su Port’Alba: «Abbiamo seguito da vicino anche il recupero della Saletta Rossa – argomenta – La Sovrintendenza non ha mai bocciato un piano di tutele per Port’Alba, anzi lo ha sempre favorito. Oltre a San Gregorio Armeno, individuammo Port’Alba e San Sebastiano per concedere tutele. Siamo assolutamente favorevoli alla strutturazione di un Distretto del Commercio a Port’Alba e più in generale nelle vie del centro storico che ne presentino i requisiti. Azioni come il Distretto del Commercio sono essenziali anche a mantenere un’identità culturale della città, e a preservarla dal rischio di turistificazione, come emerso dalla recente riunione Unesco a Napoli». Un Distretto del Commercio cui parteciperebbero, senz’altro, anche attività vicine. Piazza Bellini compresa, che vive come il resto della città un Natale senza luci. Grande l’afflusso - e le vendite. Ma senza luminarie il buio arriva presto.