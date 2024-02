Napoli, arrestato topo d'auto nel centro storico

Nella mattinata di ieri, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via del grande archivio all’angolo con via san Biagio dei librai, hanno notato un soggetto intento ad armeggiare su di un’auto in sosta; lo stesso, alla loro vista, ha tentato invano di nascondersi.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato il prevenuto che è stato trovato in possesso di un cacciavite e di alcuni arnesi atti allo scasso; inoltre, gli operatori hanno accertato che la serratura della portiera della vettura era stata forzata ed il vetro posteriore infranto.

Pertanto, l’indagato, un 38enne marocchino, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato.